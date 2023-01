Il punto sul mercato: le parole di Barone su Nico Gonzalez e Amrabat. Un altro infortunio potrebbe costringere la Fiorentina a rivedere le proprie strategie

Quella di oggi è stata una giornata con poche novità, ma potenzialmente importante per il mercato della Fiorentina. Protagonista in tal senso Nico Gonzalez, del quale Joe Barone è tornato a parlare in occasione della presentazione del Memorial “Davide Astori”. Parole, quelle del direttore generale viola, che non escludono una partenza dell’argentino ma che al tempo stesso fanno capire che affinché essa si manifesti servirà un grande impegno (soprattutto economico) da parte delle pretendenti. Lo stesso discorso vale per Amrabat, altro oggetto del desiderio di diversi club europei.

Oltre alle dichiarazioni dei dirigenti, poi, ci sono i dati oggettivi. Ovvero gli infortuni di Cabral e Martinez Quarta, quest’ultimo costretto a rimanere ai box almeno tre settimane. Sviluppi che fanno pensare immediatamente al mercato, perché la rosa della Fiorentina è corta soprattutto in difesa. In tal senso il nome in prospettiva è quello di Valentin Gomez, mentre per l’immediato la strategia è ancora tutta da pianificare. Sul fronte offensivo, invece, si può considerare quasi totalmente sfumata l’ipotesi Boga mentre rimane un’opzione plausibile Brekalo.

In uscita, da registrare due trasferimenti che riguardano giocatori di proprietà della Fiorentina. Edoardo Pierozzi è passato dal Palermo al Como, mentre Destiny Egharevba è tornato dal prestito alla Vis Pesaro in Serie C per poi essere girato immediatamente al Fiorenzuola, sempre nella medesima categoria. Quanto alle prima squadra, sono stati respinti gli interessi di Bologna e Spezia rispettivamente per Terzic e Kouame.