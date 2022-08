Il punto sul mercato: Milenkovic torna a vedere viola mentre Dragowski cambia vita. Il balletto di Lo Celso, tutti in attesa che il prezzo cali

La grande novità di giornata riguarda Nikola Milenkovic e le probabilità sempre più alte di continuare a vederlo in maglia viola, complice da un lato il corteggiamento della Fiorentina e dall’altro la mancanza di offerte vere e sostanziose. Vanno avanti gli incontri tra il club e l’agente Ramadani, ormai factotum di mercato a differenza di molti dei suoi colleghi. Inoltre tra una settimana sarà già campionato e tra dieci giorni Conference League: difficile pensare di poter sostituire degnamente il serbo in così poco tempo. Ovviamente per consolidare le premesse occorrerà un nuovo rinnovo e stavolta pluriennale da parte di Milenkovic, così da risolvere almeno per un po’ il problema e non riproporlo la prossima estate.

Chi invece è destinato a lasciare definitivamente Firenze è Dragowski: per il suo passaggio allo Spezia ormai è questione solo di (poco) tempo, dopo che il polacco è tornato davanti a Meret nelle preferenze dei liguri. Da capire quanto incasserà la Fiorentina, poco comunque dato che alla scadenza del contratto manca solo un anno. Poco come il tempo che i dirigenti viola hanno per inserire la famosa “mezzala di qualità” se l’intenzione è quella di presentarla in campo anche per il preliminare di Conference. Che Giovani Lo Celso sia uno dei preferiti non è un mistero ma un po’ tutti i club interessati, anche il Villarreal, sembrano intenzionati ad aspettare che il prezzo scenda dato che il Tottenham vuole disfarsene. Questioni che però potrebbero protrarsi fino a fine mercato.