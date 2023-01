Il punto sul mercato: per un Benassi che saluta c’è un Brekalo che entra? Jovic ha deluso Italiano, ma il suo addio è complicato

Giornata di ufficialità quella in casa Fiorentina per Marco Benassi che è passato alla Cremonese in prestito secco. Come vi aveva anticipato FiorentinaNews.com, il giocatore si tratterrà a Cremona per i prossimi sei mesi. Da registrare anche due uscite nella Primavera, dove Atzeni e Bigozzi hanno salutato per la Serie D.

E’ sempre in uscita dove si muove maggiormente il club viola, con uno Jovic che rischierebbe già il posto dopo appena pochi mesi dal suo arrivo. Il problema però è che dopo le sue prestazioni la Fiorentina potrebbe avere molta fatica a incassare una cifra soddisfacente. Capitolo Gonzalez: Commisso ha rifiutato anche l’ultima offerta del Leicester, per cui l’argentino dovrebbe restare a Firenze a gennaio.

In entrata, resta molto vicino Brekalo: la trattativa potrebbe accendersi nelle prossime ore per arrivare a chiusura. Quella del croato come lo scambio fra Sirigu e Gollini, con il secondo che oggi non si è nemmeno allenato con la squadra. Capitolo centravanti: i nomi sulla lista arrivano dall’Italia e sono quelli di Henry del Verona e di Petagna del Monza. Pillola extra: la Fiorentina in questi mesi ha continuato a seguire Viti del Nizza, ex Empoli, ma secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il calciatore non ha intenzione di muoversi a gennaio.