Il punto sul mercato: per un Lirola che va c’è un Conti che arriva? Le incertezze della Fiorentina su Kouame e Duncan

Il primo reparto a muoversi in questo ennesimo gennaio complicato per il mercato della Fiorentina, dovrebbe essere la fascia destra. O meglio, in uscita si è già mosso perché Pol Lirola è volato questa mattina a Marsiglia dove da domani inizierà la sua nuova avventura, da capire poi a giugno se in modo definitivo. La società viola ha concesso un diritto di riscatto ai francesi che potrebbe far terminare dunque l’avventura italiana di Lirola.

Al suo posto però il nome forte del candidato c’è già ed è quello di Andrea Conti: al Milan ormai il classe ’94 non ha più spazio ma il ricordo del talento messo in mostra ai tempi dell’Atalanta è ancora vivo. In più, Conti avrebbe la possibilità di adattarsi come esterno a tutta fascia, a differenza di Malcuit. Secondo quanto raccolto, il giocatore potrebbe costare circa 7 milioni ma arrivare inizialmente in prestito, con obbligo di riscatto da esercitare tra 18 mesi, con la Fiorentina che vorrebbe averlo a disposizione già per la trasferta di Napoli.

Per il resto, la Fiorentina valuta attentamente la situazione dell’attacco, perché Christian Kouame avrebbe diversi estimatori (Torino e Verona) ma un’altra uscita lascerebbe il solo Vlahovic davanti, stante già l’esigenza di un attaccante. Per questo ad oggi la volontà di cedere l’ivoriano non c’è. A differenza di Duncan, che potrebbe partire in prestito verso Cagliari ma con diritto di riscatto. A meno che i sardi non mettano sul piatto tanti soldi, dopo quelli spesi da Pradè un anno fa per prenderlo.