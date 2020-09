Il punto sul mercato: Pradè e un apprezzamento mai sopito per Criscito ma dietro ne possono arrivare due. Intanto salta una possibile contropartita per Chiesa

A gennaio il completamento della rosa era previsto con Domenico Criscito, che però allora non volle lasciare il Genoa in difficoltà, a rischiare fortemente la retrocessione. Preziosi di fatto l’aveva ceduto alla Fiorentina ma fu il calciatore a impuntarsi e a restare così in Liguria; ora però la situazione è cambiata e soprattutto siamo a inizio stagione, motivo per cui il classe ’86 potrebbe davvero muoversi da Genova. E sul fronte viola c’è un Pradè che non ha certo smesso di apprezzarlo: ecco perché l’operazione potrebbe tornare d’attualità, con Criscito che sarebbe in grado di ricoprire un po’ tutti i ruoli nei tre di difesa, oltre alla possibilità di giocare a tutta fascia a sinistra.

Nel reparto difensivo però potrebbe non essere l’unica novità, perché su Ceccherini l’attenzione è sempre alta, da parte del Verona e non solo. E allora al posto del livornese una soluzione potrebbe essere rappresentata da Kevin Bonifazi, anche lui cercato in inverno ma al tempo tornato alla Spal. Da Ferrara però il centrale vorrebbe partire per tornare in un club della massima serie e a Firenze completerebbe la rosa dei centrali.

Chi invece non arriverà alla Fiorentina è Luca Pellegrini, che alla fine ha scelto il Genoa, non a discapito della società viola naturalmente ma per un interesse ben più pesante da parte dei rossoblu, che hanno garantito il prestito secco alla Juventus. Formula che alla Fiorentina non stava bene. Dell’esterno mancino classe ’99 si era discusso anche in ottica Chiesa, quasi potesse rappresentare una sorta di preludio/contropartita slegata. Niente di tutto ciò, con l’attaccante che per il momento resterà a Firenze, in attesa della cosiddetta offerta (monetaria) giusta.