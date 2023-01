Il punto sul mercato: ritorno di fiamma per Brekalo, dovrebbe essere lui l’unica aggiunta all’attacco di Italiano. Zapata? E’ fantamercato

Come un fulmine a ciel sereno, Josip Brekalo è di nuovo vicino a vestire la maglia della Fiorentina. Nonostante le precedenti smentite del suo procuratore a FiorentinaNews.com, la trattativa sembra essersi rimessa nei binari giusti. La dirigenza gigliata parte forte rispetto alla concorrenza (Napoli e Udinese le due rimaste in corsa) per il fatto di essersi mossa per prima. La pista, quindi, si è riaccesa e la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Se Brekalo sembra vicino, lo stesso non si può dire per altri attaccanti. Nei giorni scorsi, infatti, erano stati fatti i nomi di Petagna e Henry, mentre oggi si è aggiunto quello di Zapata. L’attaccante dell’Atalanta, tuttavia, è inarrivabile, data l’alta valutazione che ne fa il club bergamasco. Il sogno colombiano, perciò, rimarrà tale.

Fronte uscite, nonostante alcune voci, Ranieri dovrebbe restare in rosa, visto anche l’allontanamento alla cessione di Cellino a Cistana. Stesso discorso per Bianco, che preferisce giocarsi le sue carte con la squadra di Italiano.