Il punto sul mercato: Sirigu e Brekalo in arrivo, Terzic resta. Il Leicester si tira fuori dalla corsa a Nico Gonzalez

Ogni giorno che passa avvicina la Fiorentina ai primi innesti di questo calciomercato. Per Sirigu è solo questione di ore, già lunedì potrebbe svolgere le visite mediche, mentre per Brekalo potrebbe volerci un po’ di più. Quest’oggi è stato registrato l’interesse per lui da parte della Dinamo Zagabria, ma il suo arrivo a Firenze non è in discussione salvo clamorose sorprese.

Rimanendo nel reparto offensivo, tiene banco la questione Luka Jovic. Il serbo è dato in partenza da vari media esteri, tuttavia la particolare operazione intavolata da Fiorentina e Real Madrid rende difficile pensare che ciò possa accadere nel mercato invernale. In ogni caso la dirigenza viola deve cominciare a pensare a qualche nome per l’attacco: Petagna e Belotti sono le opzioni per il presente, Beto quella per il futuro. Da cancellare la candidatura di Henry, diretto all’Anderlecht.

Fiorentina che compra poco ma che al contempo protegge i suoi gioielli. Sulla permanenza di Amrabat ormai non ci sono più dubbi, ma anche Nico Gonzalez è ogni giorno più distante da un addio. A maggior ragione adesso che il Leicester, di fronte alla presa di posizione di Barone e Commisso, sembrerebbe aver deciso di mollare l’osso. Porta chiusa anche di fronte alle richieste del Bologna per Terzic, troppo importante nel suo ruolo di vice-Biraghi.