Il punto sul mercato: tutto pronto per il primo colpo ma Pradè cerca un altro aggancio con Raiola. Milik e un sogno da fine mercato

Soldi sul regista o sull’attaccante? A meno che non venga ceduto Chiesa, il che potrebbe aprire scenari da doppio super colpo. Sembra un po’ questa la sintesi del mercato viola, in attesa di decollare tra opportunità già presenti ed altre che devono aprirsi. A dire il vero la priorità sembra essere quella del fronte offensivo, dato che a centrocampo arriverà il primo colpo, a parametro zero: stasera infatti terminerà l’avventura della Nazionale e da domani Jack Bonaventura sarà libero di iniziare la sua avventura con la Fiorentina. Il giocatore dovrebbe essere a Firenze in giornata e mercoledì svolgere le visite mediche di rito.

Poi l’attenzione verrà puntata sul resto del mercato e un punto di contatto con Bonaventura è quel Mino Raiola, suo procuratore ma rappresentante anche di Marcus Thuram: l’attaccante del Borussia Monchengladbach piace molto alla Fiorentina ma resta difficile nell’immediato, dato che il suo club giocherà la Champions in questa stagione. Costruirsi un rapporto in ottica futura però potrebbe aprire scenari interessanti.

Tra i nomi indicati da Iachini c’è invece quello di Arkadiusz Milik: ad oggi la Fiorentina non è una sua priorità ma l’addio al Napoli è quasi certo e non a quei 40 milioni di cui si parla, vista la scadenza di contratto tra un anno. Il giro di attaccanti che doveva portarlo a Roma ad oggi è bloccato e per questo la situazione rischia di restare ingolfata. E se la società viola vuole avere una chance è proprio negli ultimi giorni, quando la prospettiva di fare panchina o tribuna potrebbe ammorbidire lo stesso Milik in chiave gigliata.