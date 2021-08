Il punto sul mercato: Un pezzo importante che va (quasi) a completare il puzzle. Arriverà anche il “regalo” per Italiano?

E’ stata la giornata di Alvaro Odriozola in viola. Manca ancora l’ufficialità da parte della Fiorentina, ma per il terzino spagnolo è ormai tutto fatto. L’ormai ex galacticos si trasferirà in riva all’Arno con la formula del prestito secco. Un pezzo importante che, dopo l’uscita di Pol Lirola e la beffa Zappacosta, va (quasi) a completare il puzzle viola.

Adesso, gli uomini mercato gigliati si concentreranno sul reparto offensivo. C’è ancora da “regalare” a Vincenzo Italiano il quinto esterno offensivo richiesto dallo stesso tecnico della Fiorentina.

L’impressione, è che potrebbe essere una volata a due fino all’ultimo giorno tra Riccardo Orsolini e Domenico Berardi; due calciatori importanti che giocherebbero (chiunque dei due) un ruolo fondamentale nello scacchiere viola. Sarà fatto un’ultimo sforzo per regalare ad Italiano l’esterno mancante?