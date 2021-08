Il punto sul mercato: week end di fuoco sull’asse Firenze-Reggio Emilia per Berardi ma Orsolini si tiene pronto. Poi casting per il vice Vlahovic

Non sarà solo Fiorentina-Torino l’appuntamento clou del week end viola perché ci avviciniamo a grandi passi alla fine del mercato estivo 2021, con molto che bolle in pentola ancora per il club viola. C’è l’ultimo tassello per completare la rosa definitiva da consegnare a Italiano e potrebbe essere il colpo per eccellenza: il sogno ovviamente è Domenico Berardi. Le operazioni con pagamento dilazionato (Torreira) o evitato (Odriozola) danno alla Fiorentina una certa libertà d’azione, resta da capire però se con il Sassuolo ci sarà modo di arrivare a un accordo, forti della volontà di Berardi di lasciare Reggio Emilia e della disponibilità a venire a Firenze. Sicuramente le linee telefoniche saranno infuocate anche tra domani e domenica: la richiesta iniziale era sui 40 milioni ma la sensazione è che i neroverdi possano accettarne anche una trentina, o meno se Sottil finisse davvero nella discussione.

Gerarchicamente subito dopo viene Riccardo Orsolini, anche lui ben intenzionato verso la Fiorentina e verso l’opportunità di lasciare Bologna: i costi sono inferiori, intorno ai 15 milioni, e l’operazione è sicuramente più fattibile. Week end di fuoco quindi su Berardi, con alternativa Orsolini o un nome a sorpresa ma che rappresenterebbe più una scommessa, vedi i casi di Plata dello Sporting o Farias del Colon.

L’ultima operazione del mercato sarà presumibilmente la ricerca di un attaccante da affiancare a Vlahovic, visto che Kokorin fin qui non ha mai dato la sensazione di poter rappresentare una risorsa. Per come si è espresso in campo (in amichevole più che altro) e per come l’ha usato Italiano nelle due gare ufficiali (zero minuti). Probabile un’operazione in prestito su un giocatore magari esperto.