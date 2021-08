Il punto sul mercato: Zappacosta aspetta l’addio di Lirola, Nastasic quello di Milenkovic. La storia di Kouame a Firenze è agli sgoccioli

Da una cessione a un acquisto: si procederà così, in rigoroso ordine… finanziario, per quanto riguarda il mercato la difesa della Fiorentina. Il ritorno di Commisso dovrebbe finalmente sbloccare anche situazioni rimaste fin troppo bloccate e trascinate a lungo: quelle di Lirola e Milenkovic in particolare. Il destino del terzino spagnolo è segnato da tempo e dopo il blitz in Francia il futuro dovrebbe essere ancora quello del Marsiglia, nonostante il rientro a Firenze. Per quanto riguarda il serbo, non è da escludere un impiego anche all’Olimpico qualora la situazione con il Tottenham (non più con il West Ham) non si risolvesse in questi giorni ma sia per lui che per Lirola il sostituto sembra già designato.

Nastasic da un lato e Zappacosta dall’altro: pochi milioni per strappare il primo allo Schalke, forse un prestito per avere il secondo dal Chelsea, magari con diritto di riscatto. Appena usciti i su citati, dovrebbero essere loro i primi colpi che farebbero seguito a quello di Gonzalez. Poi la Fiorentina si concentrerà su Pezzella e su un’integrazione di maggior consistenza da apportare al reparto difensivo ma anche all’esterno offensivo che Italiano ha chiesto esplicitamente.

Non dovrebbe essere ancora a Firenze invece il destino di Christian Kouame: dopo i sondaggi di qualche settimana fa, l’Anderlecht è tornato a farsi vivo per averlo in prestito e per la Fiorentina potrebbe essere una buona occasione mandarlo a giocare per rigenerarsi. In tal caso, alla squadra viola servirebbe a maggior ragione un altro giocatore offensivo, più funzionale però al 4-3-3.