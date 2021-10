Il questore di Firenze punisce gli ultras dell’Inter. Nuovi Daspo in arrivo per gli scontri con i tifosi viola

A seguito dei tafferugli avvenuti tra tifoserie in occasione di Fiorentina-Inter La Nazione riferisce che altri tre Daspo sono stati emessi dal questore Filippo Santarelli nei confronti di altrettanti tifosi nerazzurri dopo che in precedenza erano stati decisi provvedimenti analoghi contro altri 15 supporter.

I soggetti in questione erano stati trovati in possesso di mazze e fumogeni poco prima di Fiorentina-Inter. Questi oggetti sarebbero stati utilizzati per fronteggiare un gruppo di tifosi viola in piazza Alberti. Poi è risultato decisivo l’intervento tempestivo della Digos. I provvedimenti sono stati convalidati dal giudice, e i tre destinatari hanno 29, 32 e 47 anni. Per i primi due la durata è di cinque anni, per il terzo, conosciuto alle forze dell’ordine, di otto anni.