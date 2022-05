Il rammarico di Gasperini: “Abbiamo buttato tutto in queste ultime partite, questo deve far riflettere. Ci confronteremo con la società per capire quello che si vorrà fare”

La Fiorentina si è qualificata in Conference League a discapito dell’Atalanta che ieri sera è uscita sconfitta in casa contro l’Empoli per 1-0. Il tecnico Gian Piero Gasperini dovrebbe restare a Bergamo anche nella prossima stagione, ma i suoi rimpianti sono evidenti come affermato da lui stesso nel dopopartita: “Abbiamo buttato tutto in queste ultime partite, ora ci incontreremo e parleremo, ci sono novità in società, dovremo confrontarci e capire ciò che si vorrà fare. Ci deve essere la condivisione di ciò che si vuole fare, le ultime 21 partite devono far riflettere. Se avremo le stesse vedute come penso, poi si ripartirà con nuovi programmi”.

E aggiunge: “Ci confronteremo, spero che le idee collimeranno. Sono arrivate nuove persone nella dirigenza, anche per quello che riguarda il mercato. Dobbiamo parlare e creare un programma condiviso per il futuro dell’Atalanta”.