Il Real Madrid si iscrive alla corsa per Vlahovic: i dettagli

Sono passati solo due giorni dalla tripletta di Dusan Vlahovic in Benevento-Fiorentina, ma il nome del serbo è già finito al centro delle cronache. Non soltanto per i tre gol segnati, ma anche per l’interesse nei suoi confronti da parte di diverse squadre. Il contratto in scadenza nel 2023, in tal senso, spaventa il club di Rocco Commisso.

L’ultima squadra ad aggiungersi alla corsa per il classe 2000 è il Real Madrid. Ne ha parlato il portale Don Balon, che spiega come i Blancos stiano cercando un attaccante che possa completare il reparto offensivo. L’acquisto di Jovic non è andato particolarmente bene e sia lui che Mariano Diaz se ne andranno a fine stagione. Per questo, gli iberici starebbero pensando anche a Vlahovic.

Da parte nostra possiamo aggiungere che per il momento la Fiorentina non pensa minimamente a cedere il suo gioiello, bensì a rinnovargli il contratto.