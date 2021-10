Il record in negativo della Fiorentina e un monito per il futuro

Quarta sconfitta in campionato per la Fiorentina, che è caduta per 1-0 contro il Venezia. Una sconfitta frutto di una squadra nervosa e di una prestazione insufficiente da parte di quasi tutti i giocatori in campo. C’è una caratteristica, però, che accomuna tre delle quattro sconfitte della Viola fino ad oggi: ci riferiamo alle gare contro Roma, Inter e – appunto – Venezia.

La Fiorentina ha terminato queste partite con un uomo in meno, a causa delle espulsioni di Dragowski, Nico Gonzalez e Sottil. Tre cartellini rossi arrivati per tre motivi diversi, ma che hanno inevitabilmente condizionato le prestazioni della squadra di Italiano e che mettono la Viola al primo posto della classifica degli espulsi in campionato. Tolta l’espulsione del polacco, le altre due sono arrivate quando la Viola si trovava sotto nel punteggio ed era alla caccia del pareggio. Un monito per il futuro, perché complicarsi così le partite da soli è un qualcosa di autolesionistico che la Fiorentina non può proprio permettersi.