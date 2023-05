Il record personale di Kokorin

L’attaccante di proprietà della Fiorentina, Aleksandr Kokorin, ha segnato ieri la rete che ha deciso la partita tra Aris Limassol e Pafos. Un gol importante perché adesso la sua squadra è veramente ad un passo dalla conquista del campionato cipriota.

E una rete che è stata celebrata ampiamente in Russia, dove in molti stanno sottolineando come questa stagione per lui sia da record a livello realizzativo. Mai l’attaccante aveva raggiunto i 12 gol stagionali, bottino messo insieme quest’anno. Tre volte era andato in doppia cifra nelle stagioni 2012/13 e 2013/14 per la Dinamo Mosca e nella stagione 2017/18 per lo Zenit San Pietroburgo ma restando sotto quota 12.

Verrebbe da dire che il campionato cipriota è comunque un gradino sotto a quello russo, per non parlare della differenza che c’è con l’Italia, ma un record resta sempre un record.