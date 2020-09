Il regista costa troppo? Ricci e un modo perfetto per prevenire maxi esborsi

Aldilà delle smentite di rito, la Fiorentina l’ha cercato eccome Lucas Torreira e forse lo cercherà ancora, chissà. In parallelo però, la società viola ha portato avanti un altro tipo di operazione, legata a Samuele Ricci, centrocampista alla Tonali, bravo in entrambi le fasi, non proprio il regista alla Pizarro (cosa che non è neanche lo stesso Torreira) ma giocatore più duttile. L’uruguaiano però è merce cara e l’Arsenal chiede ancora una cifra vicina ai 30 milioni, con ingaggio alto annesso. Puntare su Ricci invece vorrebbe dire sì spendere, ma non svenarsi con un maxi esborso: per un classe 2001 una decina di milioni non è roba da poco ma è il classico costo pre esplosione, quello che il su citato Tonali poteva valere un anno fa. Un’operazione per il futuro ma a breve termine e che permetterebbe alla Fiorentina di costruire già il centrocampo del futuro, senza bisogno di particolari extra budget.

