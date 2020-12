Il regista di questa Fiorentina lo fa Dragowski ed è tutto dire. Ribery di nuovo eclissato, i subentranti sono un’armata Brancaleone

L’astinenza da vittoria persiste. D’altronde senza neanche un tiro in porta (rigore a parte) è impossibile segnare e quindi superare l’avversario. […] Al centrocampo viola pare sia stato vietato provare a costruire gioco. Lo schema è ripetitivo alla monotonia: un po’ di giro palla, quindi sull’accenno di pressing avversario palla a Dragowski che lancia lungo. Incredibili: è lui il regista della squadra. Purtroppo davanti non ci sono né Toni né Gilardino. Vlahovic tocca un gran numero di palloni, ma perde la maggior parte dei duelli. Riesce a guardare la porta solo quando batte il calcio di rigore. Ribery, apparso ringalluzzito contro il Sassuolo, si è di nuovo eclissato. Gli altri, compresi i subentrati, sono un’armata Brancaleone ma alla testa non c’è un Gassman.

Dragowski – 7 – Salva la porta in un paio di occasioni. Gli servirà il ghiaccio sul piede per il numero infinito di lanci lunghi che è costretto a fare.

Ribery – 5 – Partita da comparsa, non è da lui.

