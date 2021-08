Il regista per Italiano: così Torreira può migliorare la Fiorentina

Come vi abbiamo raccontato nel pomeriggio di ieri, la Fiorentina è ad un passo da Lucas Torreira. Un inseguimento durato per molto tempo per un giocatore che è sempre stato un pupillo di Daniele Pradè. L’uruguaiano, che in Italia ha già indossato le maglie di Pescara prima e Sampdoria poi, tornerà in Serie A con la formula del prestito con obbligo di riscatto e sarà il nuovo regista della Fiorentina. Per lui è già pronta la maglia del calciatore che stazionerà davanti alla difesa, un ruolo di fondamentale importanza nelle idee di gioco di Vincenzo Italiano.

Nel corso della sua carriera, ha già ricoperto il ruolo di vertice basso in una mediana a tre al pari di quello in una coppia di due centrocampisti. Le sue caratteristiche migliori sono le doti tecniche e l’enorme dinamismo, sia in fase di possesso che di non possesso sfruttando il suo baricentro basso. A Torreira non manca l’ormai celebre garra, che lo fa andare a duello contro avversari che sono quasi sempre più fisici di lui. L’uruguaiano è destinato a diventare alla Fiorentina quel giocatore che ricopre il ruolo di regista in fase offensiva a mediana di rottura in fase difensiva. Un rinforzo di livello che farà sicuramente contento Italiano, in attesa degli altri colpi che dovranno arrivare negli ultimi giorni di mercato per rinforzare ulteriormente la rosa gigliata.