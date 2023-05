Il restyling del Franchi si farà, un pezzo alla volta. Un punto alla novella dello stento per accontentarci di non prendere l’acqua allo stadio. Ma gli applausi se li merita solo Commisso

Un pezzo alla volta. Il restyling del Franchi, come hanno scritto in tanti, ormai ci sarà. In una forma diversa, con i soldi che arriveranno a trance, con i lavori che quindi procederanno a trance. Questa ad oggi la pista che sembra più concreta, anche se al momento le bocche rimangono cucite. Meglio così, troppe parole avventate sono state sprecate nelle scorse settimane.

E chissà, in questo modo (molto all’italiana, ma qui abitiamo…), la Fiorentina potrebbe anche rimanere a giocare a Firenze per gran parte delle partite (escluse quelle di Coppa, speriamo sia Europa League) casalinghe. Meglio per i tifosi, meglio per la squadra, meglio per tutti. D’altronde dopo le parole di Commisso, più che condivisibili, non rimangono economicamente parlando altre strade. Avremmo preferito altro, ci sa tanto di ‘rattoppo’ su una struttura già vecchia, obsoleta, quello che accadrà. Ma evidentemente c’è chi ha preferito così.

Assume ancor più valore, adesso, quello che è stato fatto a Bagno a Ripoli con il Viola Park. La bravura del Sindaco del posto, la dedizione, la visione a lunga gettata, i soldi messi in gioco da Rocco Commisso. Oggi, come dice lui, il nuovo stadio sarebbe quasi pronto se non ci fossero stati ostacoli, se la politica (fiorentina e non fiorentina), avesse lavorato in modo diverso. Ma sull’argomento stadio, ormai da più di trent’anni la novella dello stento, siamo arrivati al punto di accontentarci di cose basilari, normali, che oggi diventano eccezionali. Tipo che la Fiorentina giochi a Firenze, tipo che non si prenda l’acqua guardando la partita, tipo dei bagni da paese civile.

Ecco, però diciamocelo adesso a chiare lettere: gli applausi in questo momento se li merita solo e soltanto Commisso. Per aver costruito il centro sportivo più bello d’Europa che presto vedrà la luce. In tempi record, con un investimento record, aggirando i duemila ostacoli che anche a Bagno Ripoli ci sono stati. Per lo stadio di Firenze, invece, al momento non ci sono vincitori. Ma soltanto il solito balletto di decisioni prese e non prese, di soldi che arrivano e non arrivano, di promesse mantenute e disattese. Pazienza, pensiamo al campo, la cosa più importante. Tre partite, speriamo quattro, che possono proiettare la Fiorentina nella storia. L’atmosfera è quella giusta, quella delle grandi occasioni.