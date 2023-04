Il retroscena: a gennaio la Fiorentina ci ha provato per un centrocampista del Leverkusen, che adesso vuole andarsene…

Secondo quanto riporta il giornalista tedesco di Sky Sport Florian Plettenberg, nel mercato invernale la Fiorentina avrebbe fatto un’offerta concreta per Kerem Demirbay, centrocampista classe 1993 del Bayer Leverkusen. La proposta viola è stata rifiutata dal club tedesco insieme a quelle arrivate dall’Herta Berlino.

Adesso il 29enne sembra intenzionato a voler lasciare il Leverkusen in estate, con il tedesco che ha il contratto in scadenza a giugno 2024. A monitorare la sua situazione ci sarebbe adesso il Newcastle e la valutazione del calciatore si aggira intorno ai 4-5 milioni di euro.

News #Demirbay: The 29 y/o midfielder is keen to leave Leverkusen in summer. No talks about a contract extension beyond 2024. @NUFC is monitoring his situation. In winter Bayer 04 rejected concrete offers from Hertha BSC and Fiorentina. Valuation of around €4-5m. @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/VaL0FspCBE

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 11, 2023