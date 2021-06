Il retroscena: Barone e Pradè a casa di Fonseca, poi è cambiato tutto. La delusione del portoghese che non risponderà ad una chiamata viola

Il Corriere dello Sport-Stadio racconta un retroscena riguardante Paulo Fonseca. Circa un mese fa Joe Barone e Daniele Pradè sono andati a casa di Fonseca per offrirgli la panchina viola. Gli hanno sottoposto un piano di rilancio e di investimenti che sembrava interessante. Fonseca, che appunto aveva ricevuto già segnali dal Tottenham, ha chiesto qualche ora di tempo per riflettere. Ma il giorno dopo ha saputo, sempre attraverso i media, che la Fiorentina aveva ingaggiato Gattuso. Quanto è successo dopo, conta relativamente. La Fiorentina, rimasta senza allenatore, non ha più cercato Fonseca, che comunque non avrebbe mai risposto alla telefonata. La delusione di principio è insuperabile. Scottato dagli strani comportamenti degli interlocutori, Fonseca rimarrà alla finestra per un po’ in attesa di una chiamata intrigante. Sperando di non trovare più Gattuso come avversario invisibile.