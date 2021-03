Il retroscena del TgR Rai: la squadra non sapeva delle dimissioni di Prandelli, poi delusione e mancati saluti

Aveva fatto discutere l’approccio di molti calciatori del gruppo viola dopo le dimissioni di Cesare Prandelli, perché di fatto nessuno (tranne Vlahovic e qualche ora dopo Igor) si era espresso via social per salutare l’allenatore uscente. Il Tg Rai della Toscana ha raccontato un retroscena legato alla notizia della sua partenza, di cui la squadra non sarebbe stata a conoscenza ma l’avrebbe appresa solo dalla stampa: da qui la scelta dell’approccio freddo e i mancati saluti, spesso anche solo di facciata ma comunque di prassi. E al tempo stesso un clima di delusione piuttosto forte nei confronti del tecnico…