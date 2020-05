Il retroscena di Lezzerini: “Montella mi calciava i rigori… col saltellino. Impossibili da parare”

Va di moda la diretta Instagram, spesso e volentieri tra due protagonisti (o ex protagonisti) del mondo del calcio: in questo caso Luca Lezzerini e Manuel Pasqual, compagni di squadra ai tempi della Fiorentina. Il giovane portiere, oggi al Venezia, ha ricordato un piccolo retroscena legato ai rigori calciatigli in allenamento da Vincenzo Montella, al tempo tecnico viola: “Montella calciava col saltellino, mamma mia non riuscivo a prenderne mai uno. Ora c’è Perotti che è insopportabile, calcia quasi da fermo ed è impossibile da intuire”.