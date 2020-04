Il retroscena di mercato: Pradè, Berardi e un Hotel che sarebbe potuto diventare spartiacque della trattativa

Il nome di Domenico Berardi da alcuni anni a questa parte viene costantemente accostato alla Fiorentina. L’intermediario di mercato Costantino Nicoletti recentemente ha raccontato un retroscena di mercato a tal proposito: “Pradè appena si insediò alla Fiorentina intorno al 10 di giugno, non poteva essere operativo e riceveva i procuratori in un albergo sulle colline di Firenze. Ho interagito in quei giorni con il procuratore di Berardi e lui spingeva molto per l’opzione Firenze. Il Sassuolo chiedeva 30 milioni e l’operazione non andò in porto perché la Fiorentina decise di virare su altri calciatori”.