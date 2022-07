Il retroscena: Dodo forza la mano con lo Shaktar per vestire al più presto la maglia viola

Tanto l’impegno che Pradè e il suo team hanno messo in campo per sbrogliare la matassa legata a Dodo. Per il quale, secondo il Corriere dello Sport, nonostante i progressi degli ultimi giorni, l’epilogo non è ancora dietro l’angolo.

L’accordo tra Fiorentina e Shakhtar sul valore del cartellino ancora non c’è ed è stato per questo che il brasiliano ha provato a forzare la mano con il club ucraino, ribadendo a gran voce la volontà di essere ceduto. Forte di questa posizione, i viola sono fiduciosi di poter arrivare al sì definitivo nel giro di non molto.