Il retroscena tra Vogel e Xhaka: “Mi ha chiesto se dovevamo giocare per il pareggio appena prima del gol del vantaggio, volevo portare a casa la vittoria”

L’allenatore del Basilea Heiko Vogel ha parlato ai canali Uefa nel post partita contro la Fiorentina, esprimendosi anche sul match di ritorno in Svizzera. Queste le sue parole: “Stasera (ieri sera ndr) non è stato deciso nulla. Siamo in una buona posizione per la gara di ritorno, ma dobbiamo rimanere umili, concentrati e diligenti. Il calcio a volte scrive storie fantastiche.

Xhaka mi ha chiesto prima del calcio di punizione prima del secondo gol se dovevamo giocare per il pareggio, ma ho detto di no: volevamo il 2-1. E poi è successo davvero, è semplicemente fantastico”.