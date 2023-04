Il ricco contratto firmato da Amrabat: Il centrocampista della Fiorentina si è trasformato in uomo-immagine

Che Sofyan Amrabat stia vivendo un ottimo momento della sua carriera non è testimoniato solamente dalla media voto raggiunta con le sue prestazioni con la Fiorentina.

La ribalta dei Mondiali gli ha fatto guadagnare visibilità, le attenzioni di molti top club e anche soldi.

Nei giorni seguenti al quarto posto guadagnato in Qatar dal Marocco, nel paese di origine di Amrabat ha preso il via una campagna pubblicitaria che lo vedeva protagonista. L’ex Verona ha infatti chiuso un accordo con la compagnia inglese dell’automotive MG. Un accordo commerciale di due anni, rinnovabile, per una cifra di circa 800 mila euro, stando ad alcune fonti marocchine.

Amrabat non solo è divenuto un uomo-squadra, ma anche uomo-immagine.