Il ricordo di Agroppi: “Passarella il più difficile da gestire, al primo allenamento tardò e lo rimandai a casa. Poi mi ringraziò in lacrime”

Interpellato da Il Tirreno sul suo passato in panchina, Aldo Agroppi ha raccontato un aneddoto su Daniel Passarella, uno dei migliori difensori della storia viola, legato alla stagione 85/86:

“Qual è stato il giocatore più difficile da gestire? Daniel Passarella, arrivò tardi al primo allenamento, non accettai le sue scuse e lo mandai a cambiarsi. Io ero un giovane allenatore e lui pensava di fare quello che voleva. Gli feci capire subito come stavano le cose, che non ero uno sprovveduto. Quando andò via mi abbracciò in lacrime dicendomi: ho imparato più in un anno con te che in tutta la mia carriera”.