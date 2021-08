Il riepilogo del mercato della Fiorentina: la sessione del colpo più caro della storia viola. Tante entrate dai riscatti e bilancio quasi in parità

Si è appena conclusa la sessione estiva del calciomercato, che ha visto la Fiorentina protagonista soprattutto nelle sue fasi iniziale e poi improvvisamente nell’ultima settimana: quasi due mesi ormai è stata realizzata l’operazione più onerosa della storia viola con l’arrivo dallo Stoccarda di Nico Gonzalez per 23 milioni, più 4 di bonus per potenziali 27. Poi una lunga pausa fino all’arrivo a poche ore dalla prima di campionato di Matjia Nastasic, pagato poco meno di un milione di euro.

L’ultima settimana di mercato invece ha visto gli arrivi di Lucas Torreira, per 1,5 milioni di prestito e diritto di riscatto fissato a 15 e di Alvaro Odriozola, in prestito secco dal Real Madrid. Infine è stato contro-riscattato Sottil per 2 milioni di euro. Sotto il fronte delle spese vanno aggiunti anche i 5 milioni del riscatto di Igor e i 3 di Quarta.

Sul fronte uscite invece la Fiorentina ha lasciato andare diversi calciatori, riscattati dai rispettivi club: da Lafont, per cui il Nantes ha pagato 7,5 milioni, Hancko allo Sparta Praga per 2,5 e Ceccherini al Verona a 3. Ci sono poi le cessioni di Pezzella al Betis per 3,5 milioni e Lirola al Marsiglia per 6,5 (più altri 6,5 di bonus). Infine via in prestito anche Kouame (1 milione per il prestito), Zurkowski, Ranieri e Montiel.