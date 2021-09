Il rimpianto di Marin: “Il periodo alla Fiorentina è quello di cui mi piace parlare meno, ero spesso infortunato…”

Chi si ricorda di Marko Marin? Il talentuoso e quasi tascabile attaccante tedesco che la Fiorentina prese in prestito dal Chelsea nel 2014, salvo poi non utilizzarlo mai in campionato e solo in 4 occasioni in Europa League, con 2 reti per altro. Dopo sei mesi il classe ’89 migrò altrove mentre oggi è un calciatore del Ferencvaros e in sede di presentazione ha ripercorso proprio quel periodo:

“L’anno trascorso alla Fiorentina, così come quello con l’Anderlecht, è stato uno dei periodi della mia carriera di cui mi piace parlare meno. Sono stato infortunato per la maggior parte del tempo e non ho mai potuto mostrare veramente quello di cui fossi capace. Ho sicuramente tratto insegnamento sul recuperare sempre al meglio prima di rientrare in campo, ma è stato sicuramente brutto non poter restituire con i fatti la fiducia ricevuta”.