Il rinascimento italiano, passa anche da Firenze

Missione triplete. Cinque italiane nelle semifinali delle tre coppe non è successo neanche ai tempi belli. Possiamo vincere tutto? Nel 1990 ci siamo riusciti.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, una finalista è sicura, Inter o Milan, ma a Istanbul se la giocherà con una top d’Europa (City o Real). Juve, Roma e Fiorentina devono conquistare il biglietto per le finali di Euroleague e Conference, ma le avversarie sono meno temibili. Poca Spagna in giro, poca Inghilterra. Anche i ricchissimi piangono. Presto per dire “rinascimento”, ma ce la giochiamo.