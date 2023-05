Il rinnovato feeling tra De Laurentiis e Commisso: non resta che imitarlo anche sul campo

In origine addirittura, il Napoli preso “a zero” (e in Serie C) da De Laurentiis dopo il fallimento del 2004, era stato esempio negativo (uno dei tanti) utilizzati dal patron Commisso per differenziarsi da quanto invece investito da lui per una Fiorentina in Serie A. Dopo il successo in campionato invece, dal tycoon del New Jersey si sono sprecati complimenti per l’omologo partenopeo: complimenti per altro molto apprezzati.

Un vento d’apprezzamento nuovo quindi, che potrà concretizzarsi domani al ‘Maradona’ quando i due si incroceranno in tribuna. Di mezzo c’è anche una comune provenienza dal Meridione, sempre rivendicata con orgoglio dal presidente della Fiorentina. Dopo tutta questo miele, non resta che una cosa da fare per Commisso: provare a imitare De Laurentiis sul campo, nei risultati e nei campioni portati a casa e tenuti a lungo nel tempo, per potersi poi meritare altrettanti complimenti.