Il rinnovo dell’inarrestabile Vlahovic. Le speranze ci sono

La scadenza del contratto di Vlahovic si avvicina, ma si parla di un possibile rinnovo

È ormai risaputo che Vlahovic è il calciatore di punta nella Fiorentina, basta pensare che in molti si riferiscono a lui come un attaccante giovane ed inarrestabile che durante la partita con l’Atalanta, dello scorso 11 Settembre, ha segnato una doppietta, raggiungendo la quota, bellissima, di venti reti nell’anno 2021.

Insomma un vero e proprio fenomeno che la Fiorentina di certo non può lasciare andar via facilmente. Ma il suo contratto ha una scadenza prevista per il 2023, ed in molti si stanno chiedendo se il giocatore serbo resterà a far sognare i tifosi fiorentini a lungo.

Un argomento che viene tirato in ballo spesso, sin da quest’estate quando il calciatore ha ricevuto varie offerte tra cui l’Atletico Madrid ed il Tottenham. Proposte che non sono bastate per convincere il presidente Commisso a cedere la propria stella.

Lo stesso Commisso, recentemente, si è espresso sul possibile rinnovo di Vlahovic, dichiarando che la sua speranza è che il giocatore resti a lungo a Firenze, ma aggiungendo anche che non può fare promesse che non è certo di mantenere.

Sicuramente la buona volontà da parte del club e del giocatore di arrivare ad un accordo c’è. La proposta della Fiorentina è di prolungare il contratto fino almeno di un paio di stagioni. Nonostante ci sia una buona predisposizione da entrambe le parti, non è stato ancora possibile trovare la quadratura del cerchio.

Una cosa è sicura, la Fiorentina insieme a Vlahovic sta raggiungendo delle performance eccezionali, basti pensare che è riuscita a battere l’Atalanta a distanza di cinque anni dall’ultima vittoria. Non è un segreto che quest’anno i viola hanno iniziato il campionato con il piede giusto e la speranza di tutti è che continueranno su questa strada. La prossima partita sarà contro il Genoa ed al momento i viola vengono visti come i favoriti dai maggiori siti per scommesse online.

Noi non vediamo l’ora di vedere di nuovo la squadra scendere in campo, anche perché il gioco messo in mostra dalla squadra di Italiano è stato sicuramente tra i migliori in queste prime tre giornate. Insomma, la Fiorentina non è più sinonimo di noia, ma di divertimento.