“Il risultato di Udine ha demoralizzato la squadra, ma la Cremonese in Coppa Italia cambia pelle”

Questo pomeriggio il corrispondente da Cremona di Calciomercato.com Lorenzo Coelli, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di fare il punto della situazione in casa Cremonese a poche ore dall’importante semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Chiaramente dopo la pesante sconfitta di domenica contro l’Udinese la Cremonese è chiaramente demoralizzata. Allo stesso tempo però la squadra ci ha già dimostrato di poter riuscire a cambiare registro in Coppa Italia: le eliminazioni di Napoli e Roma non sono stato un caso. E’ vero però che, dopo lo 0-2 dell’andata, sarà molto difficile per i grigiorossi ribaltare il risultato stasera al Franchi.”

Ha poi concluso: “Ballardini è abituato ad alternare i portieri da una competizione all’altra: Carnesecchi è un grande talento del calcio italiano, ma allo stesso tempo Sarr in Coppa ha fatto vedere di avere le doti per giocarsi le proprie carte, il senegalese si è sempre fatto trovar pronto. Atteggiamento? L’esito del campionato probabilmente sarà la retrocessione, il raggiungimento delle semifinali di Coppa Italia per Cremona resta però un traguardo storico. Stasera mi aspetto una Cremonese guardinga: non immagino che la squadra si butti alla ricerca del gol nei primi minuti, con Ballardini non lo è mai stata. Credo sarà paziente e penserà intanto a non prendere gol, se poi dovesse riuscire a trovare il gol è normale che farà di tutto per farne un’altra”.