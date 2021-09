Il ritorno allo stadio dei tifosi della Fiorentina: Aumenta la capienza e gli ultras tornano a popolare Fiesole e Ferrovia

Il Comitato Tecnico Scientifico ha annunciato ieri il via libera all’aumento della presenza di pubblico per gli eventi sportivi. In pratica gli stadi presto potranno aprire al 75% della capienza (mentre adesso siamo al 50%).

Una notizia che era tanto attesa dai tifosi della Fiorentina, in particolare dagli ultras e dai club presenti in Fiesole e Ferrovia. In sostanza, quando ci sarà questo ampiamento della capienza del Franchi, ecco che ritorneranno a seguire direttamente la squadra a differenza di quanto fatto in queste settimane.

“O tutti o nessuno” questo lo slogan e questa la linea seguita nel corso di queste settimane dai tifosi gigliati che si sono ritrovati fuori dallo stadio nel giorno delle partite. Contro il Napoli ci saranno ancora 16 mila spettatori, ma dopo la sosta la musica dovrebbe essere differente.