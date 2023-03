Il ritorno da titolare (quasi) un anno dopo di Castrovilli e un gol da cineteca sfiorato. “Ci riproverò sicuramente in futuro”

Quasi un anno dopo. Gaetano Castrovilli è tornato ad essere uno dei titolari nella Fiorentina esattamente 327 giorni dopo la sua ultima apparizione dall’inizio. Il 16 aprile 2022, il centrocampista gigliato, nella gara interna contro il Venezia, si era procurato un grave infortunio al ginocchio e per riprendersi ci ha messo molto tempo.

Positiva sicuramente la sua prestazione contro il Sivasspor, nel corso della quale ha anche sfiorato il gol da cineteca con il colpo dello scorpione. “È una mossa che ogni tanto provo in allenamento – ha spiegato il giocatore – Non è arrivato il gol questa volta, ma ci riproverò sicuramente in futuro”.

Ed è un futuro che si presenta sicuramente più roseo per lui: l’infortunio è un capitolo alle spalle, la Fiorentina avrà bisogno sicuramente della sua qualità in mediana.