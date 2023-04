Il ritorno dei big, Italiano non fa calcoli. Si rivede Jovic, ma Cabral non teme la concorrenza

Il migliore undici possibile e immaginabile in questo momento. Ci sono pochi calcoli da fare per la Fiorentina, arrivati a questo momento della Coppa Italia.

Contro la Cremonese, nella semifinale d’andata, Italiano impiegherà i giocatori migliori dal punto di vista tecnico e anche della condizione fisica.

Rispetto a quanto visto a San Siro sabato scorso, in retroguardia non ci sarà Martinez Quarta che ha avuto un piccolo problema durante il match contro l’Inter, e al suo posto verrà messo Milenkovic.

A centrocampo invece vedremo il ritorno di Amrabat che, visto che si gioca alle 21, avrà anche avuto modo di nutrirsi prima di giocare (l’ex Verona sta osservando il Ramadan). Davanti spazio a Gonzalez, tenuto a riposo contro l’Inter essendo arrivato all’ultimo tuffo dalla trasferta per la propria nazionale. Cabral è infine in netto vantaggio su Jovic, anche se il serbo, finalmente è tornato in gruppo e potrebbe essere reinserito tra i convocati per questa sfida.