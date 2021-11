Il ritorno di Commisso per dare via al mercato: c’è da prendere una decisione per Vlahovic e scegliere il pezzo pregiato

Sulle pagine de La Nazione si può leggere quella che potrà essere l’agenda del presidente della Fiorentina Rocco Commisso al suo ritorno a Firenze tra otto giorni. Ci sarà intanto da stabilire una volta per tutte che fare con il caso Vlahovic. Il futuro dell’attaccante sarà al centro di tutto e c’è da capire cosa potrà accadere se Manchester City o Tottenham arrivassero a offrire i 70 milioni chiesti dai viola. La Juventus punta invece a spostare la trattativa a fine stagione.

Nel frattempo andrà fatto anche un ragionamento sui pezzi pregiati nel mirino dei viola, ovvero Berardi e Alvarez: il primo costa 35 milioni, il secondo 20 con bonus da quantificare in favore del River Plate. Le alternative offensive restano Scamacca e Belotti. Riprende anche quota l’ipotesi Orsolini. I contatti con il Bologna sono ripresi, la situazione è in evoluzione ma servono 13 milioni e pare che i rossoblu non vogliano rinunciare all’esterno a gennaio.