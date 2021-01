Il ritorno di Re Franck e la miglior prestazione della stagione viola…

Analisi sull’arbitraggio ma non solo da parte de La Nazione. Di Bello ha compromesso infatti la notte viola dopo il faccia a faccia tra il serbo e Belotti, furbo a crollare a terra dopo il contatto. I viola però ci sono, soprattutto sull’asse Ribery-Vlahovic: l’attaccante al 9′ colpisce il palo, ad inizio ripresa si vede annullare la rete dopo il destro piazzato alle spalle di Sirigu. Al 61′ la prima avvisaglia di alta tensione: Castrovilli atterra al limite dell’area Lukic e va fuori dopo il consulto con il Var, poi tocca a Re Franck portare in vantaggio la Fiorentina dopo uno scambio perfetto con Bonaventura. Troppo bello per essere finita lì, perché al contrario inizia la baraonda delle decisioni del direttore di gara. Nel finale proprio Belotti pareggia e dà il via ad un post partita ricco di polemiche, ma questa resta la miglior prestazione della stagione viola.

