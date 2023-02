Il ritorno di Semplici in Serie A è praticamente servito. Il tecnico fiorentino ad un passo dalla firma

Sembra ormai fatta per l’arrivo di Leonardo Semplici sulla panchina dello Spezia. Il tecnico toscano ed ex allenatore della Primavera della Fiorentina, firmerà un contratto di cinque mesi, ovvero fino al termine della stagione, con rinnovo di un anno in caso di salvezza per andare a sostituire l’esonerato Luca Gotti. A scriverlo stamani è Il Secolo XIX.

Si stanno limando gli ultimi dettagli prima di chiudere l’accordo, in particolare Semplici vorrebbe quattro uomini di sua fiducia all’interno dello staff tecnico. Domani dovrebbe arrivare la firma sul contratto che lo legherà al club ligure.