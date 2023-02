Il ritorno di Sousa in Italia: “Il progetto del presidente e del ds mi hanno convinto. Qui si ama solo la Salernitana, non si tifano altre squadre”

A distanza di quasi 6 anni è tornato in Serie A Paulo Sousa, ex allenatore della Fiorentina e ora sulla panchina della Salernitana. Il portoghese è stato presentato oggi:

“E’ difficile trovare una piazza passionale come questa. In tante città ci sono tifosi di tante squadre, qui invece amano la Salernitana e questo è alla base di qualunque progetto ambizioso. Solo così possiamo crescere e avere coraggio. Sono sicuro che domani e nelle altre partite ci spingeranno e ci metteranno in condizione di raggiungere la salvezza quanto prima. Li dobbiamo rappresentare al meglio, saranno il nostro uomo in più soprattutto in casa. Ma anche a Verona sono stati straordinari. Ho scelto Salerno anche per questo.

Il progetto del presidente e del direttore sportivo mi ha convinto perché vedo una rosa con potenzialità. Il futuro è adesso, li aiuteremo insieme alla nostra città. A tal proposito dico che Salerno è passionale, che ama il calcio e soprattutto la sua squadra. Per far qualcosa di straordinario abbiamo bisogno dei tifosi, qui questa componente c’è”.