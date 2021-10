Il ritorno di Vlahovic: E Italiano è già pronto a parlare con lui. La fiducia totale del tecnico e i traumi da evitare

Ritorno in campo con la Fiorentina quest’oggi per Dusan Vlahovic. Il centravanti, dopo le fatiche con la nazionale serba, ricomincia così a pensare alla maglia viola e al prossimo impegno contro il Venezia.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, l’allenatore, Vincenzo Italiano, oggi pomeriggio parlerà con lui non appena lo rivedrà al centro sportivo e gli chiederà della sua condizione psico-fisica.

Non solo, gli ribadirà una volta in più la fiducia totale che c’è nei suoi confronti. Per Dusan niente è cambiato, dovrà fare soltanto il suo mestiere sul campo e cioè sudare e segnare. Rappresenta il punto fermo del tridente offensivo e la Fiorentina non rinuncerà a schierarlo perché è indispensabile per questa squadra. L’obiettivo è quello di proseguire con meno traumi possibili.