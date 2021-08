Il romantico matrimonio con il C.S. Lebowski ma non solo: Borja Valero è pronto a vivere un’altra nuova avventura

Non solo calcio giocato, con il romantico trasferimento al C.S. Lebowski. Subito dopo aver concluso la carriera da calciatore professionista, Borja Valero è pronto a iniziare anche un’altra nuova avventura. L’ex centrocampista della Fiorentina, infatti, sarà uno degli opinionisti che commenteranno la Serie A per DAZN, l’emittente che quest’anno si è assicurata i diritti del nostro campionato.

A comunicare la notizia è stato lo stesso Borja con un post su Instagram. I tifosi della Fiorentina dunque non sentiranno la mancanza del “sindaco”, visto che potranno vederlo molto spesso e addirittura in due vesti diverse. Con gli scarpini tra i campi della Promozione fiorentina e in giacca e cravatta negli studi televisivi.