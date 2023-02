Il ruggito di Igor e Terracciano: Quel minuto 28, che poteva cambiare le sorti di Braga-Fiorentina…

Al cospetto della Fiorentina, come scrive La Nazione, il Braga si è rivelato piccolo piccolo, e assolutamente al di sotto delle aspettative, ma tant’è, e lo 0-4 premia e fa correre i viola in Europa. Il ritorno sulla scena della Conference League ha davvero aiutato la Fiorentina a rialzarsi, alla fine ci voleva questo Braga per riaccendere tutti. La qualificazione è praticamente cosa fatta.

E’ il minuto numero 28, che potrebbe cambiare le sorti della gara. Sullo 0-0, Terracciano salva su Niakate che colpisce tutto solo in area. Tempo 60 secondi e Milenkovic si addormenta e regala palla ad Abel Ruiz: conclusione di potenza ma palla fuori. La Fiorentina rischia, trema, ma non molla. E alla fine, porta a casa il risultato.