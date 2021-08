Il ruolo fondamentale di Italiano nel “recupero” di Castrovilli: una risorsa di cui la Fiorentina non deve dimenticarsi

Una stagione, la scorsa, al di sotto dei suoi standard e l’arrivo in ritardo nel ritiro della Fiorentina causa impegni con la Nazionale a Euro 2020. Gaetano Castrovilli è un po’ uscito dalle luci dei riflettori nell’ambiente viola, ma solo apparentemente. Normale averlo visto poco finora, ma Italiano conta su di lui.

D’altronde sarebbe impossibile anche solo pensare di rinunciare a un giocatore del suo talento. Il centrocampo viola ha bisogno di classe e colpi, quelli che a Castrovilli riescono benissimo quando è in giornata. Ecco, forse finora è stato proprio questo il suo punto debole: troppi alti e bassi.

La palla passa dunque in mano a Italiano, che dovrà essere bravo a capire quando Castrovilli è in forma e può rendere al massimo delle sue possibilità. I tifosi della Fiorentina lo hanno visto in entrambe le versioni, straripante tanto da far alzare le antenne a diversi club e fiacco a tal punto da rendersi quasi irriconoscibile. Confidando che la prima risulti quella definitiva, la Fiorentina è pronta a ritrovare il suo numero dieci.