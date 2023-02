DIRETTA VIDEO: Il Salotto del Calcio in onda: il momento della Fiorentina e i prossimi impegni contro Braga e Verona

Questa sera alle ore 21:00 andrà in onda su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto Del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina. Nella puntata di stasera si parlerà del pareggio con l’Empoli e in generale del momento della Fiorentina, anche in vista delle partite con Braga e Verona.

Troverete la diretta streaming integrale su Fiorentinanews.com.

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti l’allenatore dell’Aglianese Juniores Daniele Innocenti, il RTR dei Centri Federali Territoriali Christian Morgia, il tecnico CFT Responsabile Tecnico AST Valentino Vaselli e il personal trainer dott. Francesco Filippelli. A leggere i messaggi dei telespettatori ci sarà Laura Puggelli.

Ecco la DIRETTA VIDEO: