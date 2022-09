Il Salotto del Calcio in onda stasera. Si parla di Nazionale e dell’imminente ritorno in campo della Fiorentina

Questa sera alle ore 21:00 andrà in onda su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto Del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina. Nella puntata di stasera verranno affrontati i temi più caldi, dalla sconfitta in Turchia al pronto riscatto arrivato contro il Verona, con un occhio agli appuntamenti post sosta per le Nazionali.

Troverete la diretta streaming integrale su Fiorentinanews.com.

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti l’allenatore dell’Aglianese Juniores Daniele Innocenti, il presidente della Settignanese Maurizio Romei e il mental coach Emanuele Prosperi. A leggere i messaggi dei telespettatori ci sarà Laura Puggelli.