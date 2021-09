Il Sassuolo cade in amichevole contro la Cremonese: neroverdi “puniti” da un ex viola

Questo pomeriggio, come molte altre squadre di Serie A in occasione di questa sosta forzata dalla pausa per le nazionali, il Sassuolo di Alessio Dionisi ha affrontato in amichevole la Cremonese di Fabio Pecchia. Al novantesimo il risultato è sorprendente: nonostante il divario tra le due squadre, al netto delle assenze tra i neroverdi, il risultato finale è di 0-2 per gli ospiti.

I neroverdi, con una formazione rimaneggiata al fine di dare minuti ai calciatori meno utilizzati da Alessio Dionisi in campionato, vanno sotto nel primo tempo: decisiva una rete su calcio di rigore dell’ex Fiorentina ed Hellas Verona Samuel Di Carmine e una bella giocata di Gaetano. Nella ripresa risultano inutili i vari tentativi dei padroni di casa che non riescono a ribaltare il risultato rimediando una brutta figura a una settimana dalla sfida contro la Roma.