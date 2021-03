Il Sassuolo “inguaia” la Fiorentina e De Zerbi si infuria: “Alcuni giovani sono andati in campo senza la testa giusta. Ora staranno un po’ in tribuna”

Tanti gol sbagliati e un calo di concentrazione inammissibile. Sono questi i motivi che hanno condannato il Sassuolo a subire la rimonta del Torino, peggiorando così anche la situazione in classifica della Fiorentina. Un epilogo che non è piaciuto per niente al tecnico neroverde Roberto De Zerbi, furioso in sala stampa: “Siamo una squadra giovane e i giovani, si sa, sbagliano più di altri nonostante gli venga ribadita tante volte l’importanza della gara. Ora staranno un po’ in panchina o tribuna così forse capiranno i loro errori”.

E poi ha aggiunto: “Il Sassuolo parte sempre per salvarsi e per mettere in evidenza i giovani, il problema è che a volte questi prendono il Sassuolo come terra di passaggio e antepongono i fatti personali alle prestazioni in campo. E’ una cosa che mi fa arrabbiare e con cui combatto da tre anni: dobbiamo fare in modo che questa squadra non venga più considerata di passaggio”.